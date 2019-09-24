ﻟﺠﻨﺔ ﺷﻬﺪاء دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم

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ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﺍﻋﻼﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ ﺃﺣـﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ، ﻁﺎﻟﺒﺖﻟﺠﻨﺔ ﺷﻬﺪﺍء ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﺑﺠﺎﻧﺐﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﺇﺑﺘﺪﺭﺕ ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍءﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﺷﺨﺺﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮﺗﺆﺧﺬ ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻭﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ )ﺃﺣﺪﺍﺙﺍﻟﺒﺠﺎ(.
ﻭﺑـﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﻗﺎﺿﻲﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦﻁﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺤﺼﻠﺖ )ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ(ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺪﻓﺎﻉﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺯﺭﺍﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ )ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ(، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡﻭﺗﺴﺎءﻝ ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﺎ؟