تستعد الفنانة شادن محمد حسين لتقديم عدد من الاغنيات التراثية تعكس فيها ثقافة بادية كردفان, اضافة الى اغنيات وطنية جديدة. Advertisements وكانت شادن قدمت في الفترة الاخيرة بحسب صحيفة آخر لحظة الكثير من الاغنيات التراثية عبر سهرات تلفزيونية, ومشاركات في مهرجانات عالمية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شادن توثق لثقافة بادية كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.