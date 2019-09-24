المصارف: موقف ضخ الأوراق النقدية بالبنوك والصرافات مطمئن

وصف إتحاد المصارف موقف ضخ الأوراق النقدية بالبنوك والصرافات بالمطمئن, مؤكداً أنهم يراقبون ويجمعون المعلومات ويوجهون بحل أي إشكالات قد تحدث بالتعاون مع البنك المركزي.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد د. طه الطيب في تصريح له بحسب صحيفة آخر لحظة أن سعر الصرف يؤثر على التحويل عبر المصارف وشركات الصرافة, مؤكداً عملهم لتحديد السعر بالتعاون مع البنك المركزي.

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وأكد الطيب وجود وفرة في السيولة النقدية بالبنوك, مما يساعد العملاء في سحب اي مبالغ مالية يحتاجون إليها.

مضيفاً أنه لا يوجد تحديد للسحب بالنسبة للأفراد والمؤسسات والشركات, مشيراً إلى أن التوريدات تسير بصورة منتتظمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)