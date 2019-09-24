(CTS) التركية ترغب في الاستثمار في الطاقة والمعادن

التاريخ: 24-سبتمبر-2019
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رحب وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل إبراهيم برغبة شركة (CTS) التركية في الاستثمار بقطاع الطاقة والتعدين.
وأشار وزير في لقائه بوفد الشركة برئاسة محميد أوزايلري، لتعدد فرص الاستثمار في التعدين ومشروعات الكهرباء والنفط والغاز، مبدياً اهتمامه بتهيئة بيئة الاستثمار لتكون جاذبة للشركات العالمية.
واستعرض رئيس الوفد بحسب صحيفة السوداني، إمكانات الشركة الفنية والمالية واستثماراتها في السودان بولاية الجزيرة في مجال الزراعة والمحالج وبناء الصوامع في بركات والمناقل وصناعة الحديد، معلنين رغبتهم في تطوير مشروعاتها والدخول في تعدين الذهب والطاقة الشمسية والبيوغاز والمشروعات الخدمية في قطاع الطاقة والتعدين في مجال تصنيع الاسبيرات، مؤكدين قدرتهم المالية والفنية والتقنيات التي يستخدمونها في مشروعاتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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