“الحرية والتغيير” تشدد على عزل كل القيادات التابعة للنظام البائد من المؤسسات

التاريخ: 24-سبتمبر-2019
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شَدّدَ النّاطق الرسمي، القيادي بقِوى إعلان الحُرية والتّغيير وجدي صالح، على عزل كل القيادات التابعة للنظام البائد من المُؤسّسات، سيما تلك التي تقف عقبة أمام أهداف الثورة.
وكشف صالح لمصادر أمس، أنّ مُديري الجامعات تَقدّموا باستقالاتهم بعد أن علموا بأمر عزلهم من قِبل وزيرة التعليم العالي وهي لا تعتبر استقالة، وقال إنّ عملية التمكين التي يَتَحَدّث عنها البعض لم ولن تَحدث مُطلقاً من جَانب قِوى الحُرية والتّغيير، وأضاف بأنّ الحكومة حتى اللحظة لم تتّخذ القرار السليم والمُناسب لتذليل الصعاب حول تفكيك الدولة العميقة وهو ما يُعتبر أمراً سلبياً وليس إيجابياً، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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