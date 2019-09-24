وقفة احتجاجية لمتضرري حرب الخليج

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قرر المكتب التأسيسي لاتحاد لجان متضرري حرب الخليج الثانية “العراق – الكويت” تنفيذ وقفة احتجاجية غداً الاربعاء أمام مقر مجلس الوزراء وتقديم مذكرة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاطلاعه على مظلمتهم الخاصة بتعويضاتهم المنهوبة من قبل بعض المتنفذين من ما اسموهم بازلام النظام البائد.

وقال ممثل رئيس المكتب التأسيسي للاتحاد الريح محمد ابو عاقلة, بحسب صحيفة آخر لحظة: انهم استبشروا خيرا برئيس الوزراء باسترداد كافة حقوقهم المسلوبة المتمثلة في “التعويضات ومبالغ التحويلات النقدية واستحقاقاتهم من قطع الاراضي السكنية والإعفاءات الضريبية والمعاش التقاعدي اسوة بغيرهم”, والتي مضى عليها 28 عاماً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)