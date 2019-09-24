وقفة احتجاجية للعاملين بالثروة الحيوانية

التاريخ: 24-سبتمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة نفذ العاملون بوزارة الثروة الحيوانية أمس، وقفة احتجاجية أمام الوزارة، رافعين شعارات “لا للمحاصصة نعم للكفاءة”، وطالبوا بتعيين وزير جديد، ودفعوا بمرشحهم البروفيسور بابكر عباس لكفاءته وخبرته ووطنيته، وأكدوا أن الوزارة هي العمود الفقري للاقتصاد. ورفعوا مذكرات للمجلس السيادي ورئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بهذا الخصوص، وشددوا على الوقوف بصلابة ودعمهم لرئيس الوزراء للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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