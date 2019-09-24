                  الوطني يتأسف لتجديد اعتقال قياداته دون مسوغ قانوني

التاريخ: 24-سبتمبر-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة أبدى حزب المؤتمر الوطني أسفه الشديد لتجديد فترة الاعتقال لقيادات الحزب دون مسوغ قانوني أو فتح بلاغات ضدهم, مطالباً الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية, ودعا خلال اجتماع المكتب القيادي للحزب امس برئاسة رئيس الحزب البروفيسور ابراهيم غندور, منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية بالعمل على اطلاق سراح المعتقلين فوراً. Advertisements وأكد الحزب حرصه لاحداث الاستقرار في البلاد والمضي قدماً نحو صنع السلام الشامل, مشيداً بتماسك وثبات عضويته وقواعده. وأجاز الحزب في اجتماعه خطة عمله للمرحلة المقبلة دون الافصاح عنها. واعلن الوطني عن تسمية رؤساء القطاعات المختلفة, حيث تم اختيار محمد الواثق للشباب, وسناء حمد العوض لقطاع العلاقات الخارجية, وكلف رئيس الحزب سامية حسن لقطاع المرأة, ومامون حسن ابراهيم لقطاع الاعلام, د. زهير صلاح للطلاب, عبد الواحد يوسف للتنظيم, واللواء صافي النور للقطاع السياسي, انتصار ابو ناجمة للقطاع الفئوي, عواطف الجعلي للقانونية, وبساطي للعاملين, فيما تم اختيار انس عمر رئيساً للحزب بولاية الخرطوم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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