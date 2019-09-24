حسن إسماعيل: (نصف وزراء الحكومة عنقالة) والصادق المهدي (يمسك حبالاً بلا بقر)

التاريخ: 24-سبتمبر-2019 فى : أخبار 107 مشاهدة وصم وزير سابق من النظام المباد وزراء الحكومة الانتقالية بـ(العنقالة) – بحسب وصفه، وقال وزير الإعلام السابق حسن إسماعيل، إن الصادق المهدي في تحالف نداء السودان يمسك (حبالاً بلا بقر)، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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