التاريخ: 24-سبتمبر-2019
3 مشاهدة
قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم: ان تأهيل مستشفى الخرطوم سيرى النور قريباًبطريقة مختلفة تماماً, ولفت مدير عام الوزارة د. بابكر محمد علي في افتتاح بنك الدم المركزي بام درمان الى ان المستشفى سيظهر بصورة مختلفة تماماً وكأنه ولد مرة أخرى من جديد, وذلك حسماً للجدل المحتدم منذ عهد الانقاذ بان المستشفى في طريقه للتجفيف.
وأشار بحسب صحيفة آخر لحظة, الى أنهم طلبوا “269” مليون جنيه لتأهيل مشافي الولاية, في حين ان الولاية فاجأتهم والتزمت بدفع “274” مليون.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: مستشفى الخرطوم سيصبح (كما ولد من جديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.