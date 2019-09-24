الصحة: مستشفى الخرطوم سيصبح (كما ولد من جديد)

قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم: ان تأهيل مستشفى الخرطوم سيرى النور قريباًبطريقة مختلفة تماماً, ولفت مدير عام الوزارة د. بابكر محمد علي في افتتاح بنك الدم المركزي بام درمان الى ان المستشفى سيظهر بصورة مختلفة تماماً وكأنه ولد مرة أخرى من جديد, وذلك حسماً للجدل المحتدم منذ عهد الانقاذ بان المستشفى في طريقه للتجفيف.

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وأشار بحسب صحيفة آخر لحظة, الى أنهم طلبوا “269” مليون جنيه لتأهيل مشافي الولاية, في حين ان الولاية فاجأتهم والتزمت بدفع “274” مليون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)