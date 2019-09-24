التاريخ: 24-سبتمبر-2019
2 مشاهدة
أعلن المجلس السيادي الانتقالي عقد اجتماعه الدوري، الخميس المقبل، في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، للوقوف على الأوضاع الأمنية، على خلفية احتجاجات مطالبة بتوفير الخبز والوقود، تجددت يوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي.
وقال المتحدث باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، في بيان له “قرر المجلس السيادي الانتقالي، في جلسته الإثنين، عقد جلسته الخميس المقبل، في مدينة نيالا، للوقوف على الأوضاع الأمنية على أرض الواقع”.
وبحسب شركة الشروق نقلاَ عن شهود عيان أن المئات بالعاصمة الخرطوم شاركوا يوم الإثنين في مسيرة تضامنية مع المحتجين في نيالا، وصولاً إلى مقر وزارة العدل بالمدينة.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بأحداث مدينة نيالا، من قبيل: “دارفور: سلام وعدالة والثورة خيار الشعب”.
الحرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السيادي.. يجتمع بـنيالا الخميس بعد تصاعد الاحتجاجات المطلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.