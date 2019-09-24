حظر سفر (27) من مسؤولي وقيادات “الوطني”

التاريخ: 24-سبتمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة كشفت مصادر، أنّ نيابة مُخالفات الأراضي بالخرطوم، أصدرت أوامر بحظر سفر (27) من مسؤولي وقيادات حزب المؤتمر الوطني، بجانب الحجز على كل العقارات المملوكة لهم، على خلفية تدوين بلاغات تتعلّق بمُخالفات الأراضي السكنية والعقارات، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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