التاريخ: 24-سبتمبر-2019
7 مشاهدة
قَالَ القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق، إنّ قِوى إعلان الحُرية والتّغيير، تدرك أنّ هذه الحكومة، حكومة استعمار لأنّها لم تأتِ بخيار الشعب، وأضاف لمصادر أمس، أنّ القيادة العسكرية مغلوبة على أمرها وقبلت المُشاركة في السُّلطة كراهيةً من غير رضاء أو قناعةٍ.
واعتبر أبو بكر أنّ الحُرية والتّغيير هم وكلاء للاستعمار الجديد ويُريدون الاستئثار بالسلطة لأنّهم جاءوا إليها من غير انتخابٍ أو انقلاب عسكري، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الشعبي”: “الحرية والتغيير” وكلاء للاستعمار الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.