“الشعبي”: “الحرية والتغيير” وكلاء للاستعمار الجديد

قَالَ القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق، إنّ قِوى إعلان الحُرية والتّغيير، تدرك أنّ هذه الحكومة، حكومة استعمار لأنّها لم تأتِ بخيار الشعب، وأضاف لمصادر أمس، أنّ القيادة العسكرية مغلوبة على أمرها وقبلت المُشاركة في السُّلطة كراهيةً من غير رضاء أو قناعةٍ.

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واعتبر أبو بكر أنّ الحُرية والتّغيير هم وكلاء للاستعمار الجديد ويُريدون الاستئثار بالسلطة لأنّهم جاءوا إليها من غير انتخابٍ أو انقلاب عسكري، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)