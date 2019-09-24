زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمالي بورتوريكو

ووفقا للهيئة، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات ومسافة 80 كيلومترا تقريبا من منطقة إيزابيلا في بورتوريكو، مؤكدة أنها لم ترصد وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، مساء يوم السبت، زلزالا صغيرا ضرب منطقة "شرق القاهرة"، ليكون بذلك ثالث زلزال يضرب تلك المنطقة في فترة وجيزة.
وقبل زلزال، السبت، تعرضت منطقة شرق القاهرة لهزتين أرضيتين في غضون شهرين، كان آخرها حدوث هزة أرضية سطحية، يوم الجمعة الماضي، بقوة 2.7 ريختر على بعد 13 كيلومترا جنوب شرق القاهرة، شعر بها سكان المعادي وزهراء المعادي وحلوان والمدن الجديدة.
وفي يوليو/تموز الماضي، سجلت الشبكة القومية للزلازل، وقوع هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر، بذات المنطقة، وعلى بعد 230 كيلو شمال حلوان و92 كيلو من رشيد و130 كيلو من الإسكندرية، وشعر بها سكان المنطقة.
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