اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م هذا الصباح

أخبار اليوم:

وزير المالية : الصرف على الأمن القومي أولوية في ميزانية ٢٠٢٠

استمرار احتجاجات نيالا والخرطوم ومدن تخرج في موكب دارفور الموحد

كيانات مطلبية تضغط لإنشاء وزارة منفصلة للاتصالات والمعلومات والابداع

الجيش ينفي وجود اعتداء قوات تتبع لدولة جنوب السودان بريفي أبوجبيهة

وزارة الزراعة تعلن السعر التركيزي للقمح وسياسات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الوطن:

الحكومة تطلق برنامج اقتصادي وتشرع في إسترداد الأموال المنهوبة

مظاهرات للمطالبة بوقف الحرب في دارفور و “السيادي” ينقل اجتماعاته لـ “نيالا”

لجنة تحقيق بشأن المفقودين واعلان نتائج “فض الاعتصام” اليوم

“2.65” مليار دولار متأخرات المؤسسات الدولية على السودان

كلمة الوطن: استقيل يا والي جنوب دارفور غير مأسوف عليك

الانتباهة

وزير الطاقة لـ”الانتباهة”: “أزمة الوقود فضيحة”

“الوطني” يسمي رؤساء قطاعاته و”التغيير” تتوّعد بملاحقته قانونيًا

الحكومة: الصرف على الأمن والدفاع أولوية ومراجعة التجنيب

المالية: زيادة الأجور منتصف 2020

حكومة سلفاكير تأمر أسرة الزعيم”جوزيف ارقو” بإخلاء منزله

شركة تعدين تقرّ باستخدام طن من”السيانيد” بجنوب كردفان

الحرية والتغيير: ستعود خفافيش الظلام لجحورها خلال أيام

لجنة للتقصي والتحريّ حول مفقودي فض الاعتصام

السوداني

“المالية” تكشف معلوماتٍ مثيرة عن رفع الدعم وتحرير سعر الصرف

البدوي: لا يمكن رفع العقوبات عن السودان قبل عام

تشكيل لجنة تحقيق بشأن المفقودين

أصحاب المخابز يهدّدون بالإضراب

الجيش: لا اعتداءات على “أبو جبيهة” من قوات جنوبية

“حقوق الإنسان”: الإعلان عن نتائج لجنة فضّ الاعتصام اليوم

استمرار احتجاجات في نيالا والخرطوم تخرج في موكب”دارفور الموحّد”

حمدوك يلتقي بمسؤولين أمريكيين رفيعين

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الصيحة

“السيادي” يبعث بلجنة مركزية للتحقيق في أحداث جنوب دارفور

الوطني يسمّي سامة للمرأة..سناء للخارجية..ومأمون للإعلام وصافي النور للقطاع السياسي

وزير المالية: الصرف على الأمن والدفاع أولوية في الموازنة المقبلة

فتح باب التقديم لشواغر التعليم الأهلي والخاص بالجامعات

حمدوك يلتقي الشيخ تميم بنيويورك ويشيد بمواقف قطر

التيّار

تفاصيل اجتماع عاصف لـ”السيادي” يناقش سحب الولاة

نيالا: تجدّد المظاهرات و”السيادي” يقرّر نقل اجتماعه للولاية

القصر يتسلّم رسميًا فتوى وزير العدل

“التيّار”: تنقل معاناة مرضى زراعة الكلى بـ”أحمد قاسم”

الجريدة

نادر العبيد: حملة التشويه لضرب”زيرو فساد” ولا علاقة ليّ بالأمن

ميري نادر: مدير الضرائب الجديد متعصّب وحاول ارغامي لبس”الطرحة”

احتجاجات بنيالا والخرطوم تطالب بإقالة والي جنوب دارفور

لجنة شهداء ديسمبر تطالب بتعيين رئيس القضاء والنائب العام

صغيرون تعد بتهيئة البيئة الدراسية في كلية الأشعة

عمال وزارة الزراعة ينفذّون وقفة احتجاجية ويطالبون بإقالة الوكيل

صحيفة آخر لحظة:

الحُرية والتغيير: لا وجود لدولة عميقة

الحكومة: سنقدم دعماً نقدياً لأي مواطن

واشنطن: استحالة رفع العقوبات في الوقت الراهن

المصارف: لا تحديد لسحب الأموال من البنوك

صحة الخرطوم: الحكومة فاجأتنا بزيادة ميزانية صيانة المشافي

التغيير: تعيين الولاة وإكمال الوزراء بعد عودة حمدوك