قصف صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في بيان سلطات الأمن العراقية أن أحد الصاروخين "انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة".
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.
وسقط صاروخ أطلق من شرق بغداد في نفس المنطقة في مايو / أيار، قرب السفارة الأمريكية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه أيضا.
وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجمات وقعت مؤخرا، منها الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 أيلول / سبتمبر/ أيلول، لكن طهران تنفي الاتهام. ويقول البلدان إنهما لا يريدان الحرب.
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