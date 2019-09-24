23 شاحنة.. قافلة مساعدات مصرية لمتضرري السيول تصل السودان

وصلت الخرطوم ظهر الاثنين قافلة مساعدات مصرية تتكون من 23 شاحنة تحمل 600 طن من المواد الغذائية حيث كان في استقبالها السفير المصري بالخرطوم حسام موسى والدكتور محمد السناري مفوض العون الإنساني.

وتقدم السفير المصري بالشكر الجزيل للذين ساهموا في إيصال المساعدات للسودان من الجانبين السوداني والمصري وقال إن هذه القافلة تعتبر الدفعة الثانية من الدعم المصري المقدم للمتضررين من جراء السيول والامطار بالسودان ونقل رسالة حب ودعم ومساندة من الشعب المصري إلى الشعب السوداني الشقي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا” .

وأضاف السفير المصري إننا ننظر إلى السودان بكل فخر واعتزاز ونسعى إلى تحقيق كل تطلعات وطموحات الشعب السوداني والثورة السودانية المجيدة وان علاقة السودان بمصر أولوية نضعها في مصاف العلاقات الثنائية والإخوة وان السودان هو أولوية أولى لمصر حكومة وشعبا وان الحكومة المصرية ستستمر في تقديم الدعم والمساندة حتى يتبوأ السودان مكانه الريادي اقتصاديا وسياسيا وتنمويا ودوليا مكانة تتناسب مع امكانياتة البشرية والطبيعية،

وأشار السفير المصري إلى أن للسودان يدا بيضاء ومواقف مشرفة مع مصر والعرب، مؤكدا أن القافلة بداية لمساعدات أخرى تشمل الايواء والأدوية والمبيدات وطلمبات الرش ومواد البناء حسب طلبات واحتياجات الإخوة بالسودان وترحم على أرواح شهداء الثورة السودانية وتضحيتهم في سبيل الوطن.

من جانبة أكد الدكتور محمد السناري مصطفى مفوض العون الإنساني تجذر العلاقات الثنائية السودانية المصرية، مثمنا جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها للسودان في كل المجالات والمواقف، مشيرا إلى أن هذه القافلة تعبر عن قوة ومتانة علاقات البلدين، مؤكدا أن المفوضية ستظل أبوابها مفتوحة وتعمل على تسهيل وصول كل المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء السيول والامطار بالبلاد.