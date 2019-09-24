حمدوك يلتقي أمير قطر في نيويورك

بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الإثنين، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب وكالة سونا للأنباء.

وأشاد حمدوك بدور قطر المحوري في عملية السلام بإقليم دارفور غربي السودان، وأعرب عن تقدير الخرطوم لمواقف الدوحة الداعمة للسودان.

ورعت قطر، في 14 يوليو/ تموز 2014، اتفاق سلام في دارفور وقعت عليه الحكومة وحركة متمردة، بينما رفضته حركات التمرد الرئيسية.

ومنذ عام 2003، يشهد دارفور، الذي يقطنه أكثر من سبعة ملايين نسمة، نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني و3 حركات مسلحة متمردة، هي: “العدل والمساواة”، “تحرير السودان”، بقيادة عبد الواحد نور و”تحرير السودان”، بقيادة أركو مناوي.