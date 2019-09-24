الكشف عن رفض تنسيقية قوى الحرية والتغيير تفويض سلك والاصم لتمثيلها في امريكا

كشف عضو اللجنة التنسيقة العليا لقوى اعلان الحرية والتغيير صديق فاروق لـ(تاسيتي نيوز) عن عرض خاص قدم للامين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر (سلك)، والقيادي في تجمع المهنيين محمد ناجي الاصم لزيارة الامم المتحدة الامريكية لمقابلة الكونغرس ومسؤولين بالخارجية الأمريكية و البنتاغون ومن أسماهم بالقطاع الأمني – على حد تعبيره، منوها الى أن ذلك بناء على دعوات أمريكية خاصة لهما.. مؤكدا أن سلك والاصم طلبا في اجتماع التنسيقية تفويضهما لتمثيل الحرية والتغيير بدعوى مناقشة الجهات المستضيفة حول رفع اسم السودان من قائمة الارهاب.

واعرب صديق فاروق عن امتعاض اللجنة التنسيقة من طبيعة الدعوة، كاشفا عن اعتراضها على اختيار السفارة لأسماء بعينها ودعوتهم، مشيرا الى أن اجتماع التنسيقية نبه خالد وناجي الى أن الية اختيار قوى الحرية والتغيير تتم عبر اجسامها ومكوناتها، واضاف: الاجتماع اكد أن من يمثل السودان هو حكومته الحالية وهذا من صلاحياتها فقط.

من جانبه أكد خالد عمر لـ(تاسيتي نيوز) أن الدعوة الى زيارة الولايات المتحدة الامريكية جاءت بغرض حضور المؤتمر العام لحزب المؤتمر السوداني بامريكا وان الاصم مدعو باعتباره ضيفا.