قتاة عبرية تكشف عن طلب من السلطة الفلسطينية للجانب الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، عن اتصالات فلسطينية مع الجانب الإسرائيلي لبحث الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية في ظل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تجاه أموال المقاصة.

وزعم معلق الشؤون السياسية في القناة العبرية 13، باراك رابيد، أن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أجرى اتصالا مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وطلب منه عقد لقاء عاجل لبحث الأزمة الإقتصادية الخانقة في السلطة الفلسطينية.

وأضاف رابيد:“ أن اتصال الشيخ بكحلون جاء بعد أن طالت فترة الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب والتي كانت تأمل السلطة بحلها بعد الانتخابات الإسرائيلية الماضية“،زاعما أنه أصبح لدى السلطة قلق من ذهاب إسرائيل الى انتخابات ثالثة“ .

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب والعائدات الفلسطينية“ المقاصة ”، بعد اقتطاع إسرائيل لجزء منها بزعم أن السلطة تسلمها رواتب لعائلات الشهداء والأسرى، حيث تصنفهم إسرائيل كإرهابيين.

