وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس ترامب سوف يتحدث إلى جانب الملف الإيرانى عن القضايا الاقتصادية المختلفة، مضيفة أنه رفض الحديث عن احتمال تشديده للعقوبات مجدداً على طهران من عدمه.
وأوضح ترامب - فى تصريحات اليوم - إنه سيناقش العديد من الأمور بشأن إيران فى خطابه المقرر بالأمم المتحدة، وذلك بدون التطرق إلى تفاصيل حول ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سأناقش الملف الإيراني خلال خطابي فى الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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