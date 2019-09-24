ترامب: سأناقش الملف الإيراني خلال خطابي فى الأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الاثنين، إنه سوف يتطرق إلى الملف الإيرانى خلال خطابه المرتقب فى هيئة الأمم المتحدة فى إطار دورتها الـ 74.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس ترامب سوف يتحدث إلى جانب الملف الإيرانى عن القضايا الاقتصادية المختلفة، مضيفة أنه رفض الحديث عن احتمال تشديده للعقوبات مجدداً على طهران من عدمه.

وأوضح ترامب - فى تصريحات اليوم - إنه سيناقش العديد من الأمور بشأن إيران فى خطابه المقرر بالأمم المتحدة، وذلك بدون التطرق إلى تفاصيل حول ذلك.