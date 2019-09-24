إنفانتينو: "عين العالم" على إيران لضمان دخول النساء الملاعب

وضغط الاتحاد في الآونة الأخيرة على السلطات الكروية في طهران، للسماح بدخول النساء. كما زار وفد منه طهران الأسبوع الماضي، وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة أثارت ضجة في البلاد.
وقال إنفانتينو في ختام الحفل السنوي لتوزيع جوائز الفيفا الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية "ثمة كرة قدم للنساء في إيران وثمة مشكلة أيضا هي أن النساء لا يسمح لهن الذهاب لمشاهدة مباريات كرة القدم للرجال".
أضاف "تلقينا ضمانات (...) من السلطات الكروية في إيران أن هذا الأمر سيتغير، وسيتغير بدءا من المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم"، أي لقاء "تيم ميلي" ضد كمبوديا في 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وتابع "عين العالم ستكون على إيران، والعالم يتطلع لرؤية النساء يدخلن لمشاهدة مباريات كرة القدم في إيران".
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