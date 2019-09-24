البنود الكاملة.. خطة إنقاذ اقتصاد السودان

في الساعات الأخيرة، أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي عزم الحكومة الانتقالية إطلاق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر، للحد من التضخم دون التأثير في توافر السلع الأساسية، وأنها ستطلب دعما من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه السودان من مشاكل اقتصادية كبيرة، فضلاً عن وضع رئيسها السابق عمر البشير تحت الإقامة الجبرية، تحت مزاعم تهم تتعلق بالفساد والرشوة وإهدار المال العام.

وحدد البدوي الأول من أكتوبر القادم للبدء بتطبيق البرنامج الإسعافي، الذي سيشمل إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم، مؤكدا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر على الأقل حتى يونيو ألفين وعشرين. كما سيعمل البرنامج على إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة الإعفاءات الضريبية، ومحاربة الفساد.

ونوه وزير المالية بحاجة الحكومة إلى مليارات الدولارات لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود والطحين، مشيرا إلى سعي الحكومة للانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة وذلك بعد تنفيذ خطة الإنقاذ.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن السلطات السودانية تسعى لإنعاش الاقتصاد المتدهور عن طريق حث الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في قطاع البترول، حتى يتمكن البلد الذي يكافح من أجل التعافي من العقوبات الأمريكية، وتراجع عائدات النفط من النهوض من كبوته.

وأضافت، أن وزير النفط السوداني المعين حديثًا حث شركات الطاقة الدولية على زيادة الاستثمار واستئناف العمل في الدولة الواقعة شمال أفريقيا.

وأضاف إبراهيم وزير النفط إنه يسعى إلى "عودة قطاع النفط والغاز إلى دوره القيادي من خلال تطوير الحقول وحل المشكلات التي تسببت في انخفاض الإنتاج".

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وانخفض إنتاج السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 ، مستحوذًا على معظم احتياطيات البلاد من الخام.

وفي وقت سابق، قال السفير الإيطالي لدى السودان فابرويزو لوباسيو إن بلاده خصصت 70 مليون دولار لإنفاقها على عدد من المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد السفير الإيطالي - في تصريح خاص لموقع صحيفة "الانتباهة" السودانية - أن بلاده سوف تواصل دعم السودان اقتصاديًا، في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

وأضاف أن إيطاليا ستسهم بقوة في نهضة وإصلاح الاقتصاد السوداني، والإصلاح المالي، لإنقاذ الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى تضافر الجهود.

وتابع السفير الإيطالي أن بلاده ستدعم السودان سياسيًا خلال الفترة الانتقالية، داعيًا الحكومة ووزارة الخارجية في السودان إلى العمل على تغيير الصورة النمطية للسودان في العالم.