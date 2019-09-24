مميزات جديدة بإصدار كروم 78.. كيف تعامل معها جوجل؟

كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تختبر عددا من المميزات الجديدة بالإصدار التجريبي من متصفحها كروم، والذى يحمل رقم الإصدار 78، والتى يأتى على رأسها ميزة "اضغط للاتصال" وغيرها من المميزات الأخرى.

وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فإن ميزة "اضغط للاتصال" تتيح للمستخدمين طلب الأرقام بشكل مباشر عبر متصفح جوجل كروم، ثم يمكن للمستخدم بعد ذلك إجراء المكالمة عبر هاتفه بكل سهولة ويسر، كذلك فمن ضمن المميزات الموجودة ميزة تعرف بـ Chrome Checkup، وهي ميزة تحذر المستخدمين عند تسجيل الدخول إلى بعض المواقع الخبيثة.

فعند تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد غير آمنة، يطالب مربع حوار أحمر يشبه التصفح الآمن المستخدمين بتغيير كلمة المرور المسربة الخاصة بهم، حيث تقول جوجل أنها إذ اكتشفت أن اسم المستخدم وكلمة المرور على الموقع الذي يستخدمه، هو واحد من أكثر من 4 مليارات من بيانات الاعتماد التي نعلم أنها قد تم اختراقها، فستقوم الإضافة الخاصة بكروم إلى تشغيل تحذير تلقائي ويقترح عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك.

كذلك فإن المتصفح سيتيح للمستخدمين تخصيص خلفية صفحة علامة تبويب جديدة عن طريق تحميل صورتك الخاصة أو الاختيار من معرض "خلفيات Chrome"، كما يمكن للمستخدمين الآن تخصيص "الاختصارات" و "اللون والسمة"، ويمكن الوصول إليها من زر "تخصيص" نفسه في الركن الأيمن السفلي من صفحة علامة تبويب جديدة.