وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فإن ميزة "اضغط للاتصال" تتيح للمستخدمين طلب الأرقام بشكل مباشر عبر متصفح جوجل كروم، ثم يمكن للمستخدم بعد ذلك إجراء المكالمة عبر هاتفه بكل سهولة ويسر، كذلك فمن ضمن المميزات الموجودة ميزة تعرف بـ Chrome Checkup، وهي ميزة تحذر المستخدمين عند تسجيل الدخول إلى بعض المواقع الخبيثة.
فعند تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد غير آمنة، يطالب مربع حوار أحمر يشبه التصفح الآمن المستخدمين بتغيير كلمة المرور المسربة الخاصة بهم، حيث تقول جوجل أنها إذ اكتشفت أن اسم المستخدم وكلمة المرور على الموقع الذي يستخدمه، هو واحد من أكثر من 4 مليارات من بيانات الاعتماد التي نعلم أنها قد تم اختراقها، فستقوم الإضافة الخاصة بكروم إلى تشغيل تحذير تلقائي ويقترح عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك.
كذلك فإن المتصفح سيتيح للمستخدمين تخصيص خلفية صفحة علامة تبويب جديدة عن طريق تحميل صورتك الخاصة أو الاختيار من معرض "خلفيات Chrome"، كما يمكن للمستخدمين الآن تخصيص "الاختصارات" و "اللون والسمة"، ويمكن الوصول إليها من زر "تخصيص" نفسه في الركن الأيمن السفلي من صفحة علامة تبويب جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مميزات جديدة بإصدار كروم 78.. كيف تعامل معها جوجل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.