صوت مصري يخون محمد صلاح في جائزة The best

توج ليونيل ميسي النجم الأرجننيني لبرشلونة الإسبانى بجائزة أفضل لاعب فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أمس، بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوت وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوت.

وفى ترتيب التصويت لأفضل لاعب في العالم تواجد النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول فى المركز الرابع بعد أن حصل على 26 نقطة فقط من 147 صوت حصل عليهم فى التصويت الذى تم من جانب قائد كل منتخب ومدرب كل منتخب وصحفي ممثل عن كل بلد.

وأظهر الكشف الخاص بالمصوتين على الجائزة عدم تصويت مدرب المنتخب السابق خافير أجيري وقائد المنتخب أحمد المحمدي بسبب تأخر إرسال التصويت الخاص بهم.

بينما على مستوي الصحفي المصري فأختار محمد صلاح في المركز الثالث وليس في المركز الأول، ويحصل المركز الأول في التصويت على خمس نقاط، والثاني على ثلاث نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

فأعطى الصحفي المصري ويدعي هانى دانيال صوته للسنغالى ساديو مانى فى المركز الأول ثم حل ثانياً كريستيانو رونالدو ثم محمد صلاح، وأثر ذلك على ترتيب صلاح والنقاط بعد أن كانت الفروقات ليست بالكبيرة بينه وبين الثلاثي الأوائل.

وتفوق محمد صلاح صاحب ال 26 صوت والذى حصد المركز الرابع على كل من ساديو مانى لاعب ليفربول والذى حصل على 23 صوت وحل سادساً الشاب الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي والذى حصل على 17 صوت ثم حل فى المركز السابع لاعب وسط برشلونة فرانك دى يونج ولاعب هولندا بعد أن حصد 16 صوت وحل فى المركز الثامن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسبانى بعد أن حصل على 16 صوت وحل فى المركز التاسع لاعب يوفنتوس الإيطالى ماتياس دى ليخت بعد أن حصل على 9 أصوات بينما حل فى المركز العاشر والأخير النجم الإنجليزى هاري كين بعد أن حصل على 5 أصوات.