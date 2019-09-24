الشرطة التونسية تعتقل 4 أشخاص كانوا بصدد تنفيذ اعتداءات ضد قوات الأمن

تمكنت الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون مع مختلف المصالح الأمنية بولاية بنزرت التونسية من ضبط أربعة أشخاص كانوا بصدد تنفيذ اعتداءات تستهدف قوات الأمن.

وأفاد مصدر أمنى مسئول - لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الاثنين - بأن العناصر الأربعة تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، مشيرًا إلى أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت أنهم على علاقة وثيقة بحادث الطعن الذى أودى بحياة أحد أفراد الأمن اليوم من خلال تكوين خلية إرهابية كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات تستهدف عناصر الأمن.

وأضاف المصدر أنه تم مصادرة 3 زجاجات حارقة بدائية الصنع إلى جانب أدوات اخرى كانت بالمنزل الذى كان الاشخاص الأربعة يقطنون فيه.