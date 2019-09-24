يسعى برشلونة لاستعادة توازنه عندما يستضيف فياريال في التاسعة مساء الثلاثاء بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

يدخل برشلونة مباراة فياريال اليوم وسط حالة من الغضب العارم تسيطر على جماهيره بعد الهزيمة أمام غرناطة الصاعد حديثاً لدوري الاضواء بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال فى الدورى الإسبانى

وتذوق برشلونة مرارة الهزيمة للمرة الثانية فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإسبانى، بعدما سبق وخسر أمام بيلباو بهدف فى الجولة الافتتاحية، وحصل البارسا على 7 نقاط من 5 مباريات ليحقق أسوأ إنطلاقة في "الليجا" منذ موسم 1994 – 1995.

كما فشل برشلونة فى تحقيق الفوز بأول ثلاث مباريات خارج ملعبه بمسابقة الدورى الإسبانى للمرة الاولى منذ موسم 1994 – 1995 تحت قيادة الراحل يوهان كرويف.

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مباراة برشلونة ضد فياريال فى الدورى الإسبانى

وتعالت الأصوات المطالبة بإقالة أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة بين الجماهير في ظل نزيف النقاط الذي يعاني منه فيه الفريق الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 7 نقاط، خلف بيلباو وريال مدريد أصحاب الصدارة بفارق 4 نقاط.

وشهدت قائمة برشلونة عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلى بعد تعافيه من الإصابة، فيما ضمت القائمة كلاً من: تير شتيجن، نيتو، سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، سيرجى روبيرتو، جونيور فيربو، بوسكيتس، آرثر ميلو، كارليس ألينا، فرينكى دى يونج، أرتورو فيدال، لويس سواريز، ليونيل ميسى، عثمان ديمبلى، أنطوان جريزمان، وأنسو فاتى.