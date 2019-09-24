الجيش الليبي يتقدم بشكل كبير في العزيزية بطرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الإثنين، تقدم الوحدات العسكرية في محور العزيزية بطرابلس، والسيطرة على مراصد، ونقاط جديدة.

وأعلنت الشعبة عبر صفحتها الرسمية في فيس بوك، تدمير عدد من الآليات والعربات لمجموعات الإرهابية التي تراجعت أمام كثافة نيران وحدات التابعة للقوات المسلحة، وفق ما نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم الإثنين.

وأضافت، أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت موقعاً للمجموعات الإرهابية في محور الهيرة، ما أسفر عن تدمير أربعة آليات، وسقوط 20 قتيلاً في صفوف الميليشيات.