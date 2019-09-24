الجيش الليبي يتقدم بشكل كبير في العزيزية بطرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الإثنين، تقدم الوحدات العسكرية في محور العزيزية بطرابلس، والسيطرة على مراصد، ونقاط جديدة.
وأعلنت الشعبة عبر صفحتها الرسمية في فيس بوك، تدمير عدد من الآليات والعربات لمجموعات الإرهابية التي تراجعت أمام كثافة نيران وحدات التابعة للقوات المسلحة، وفق ما نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم الإثنين.
وأضافت، أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت موقعاً للمجموعات الإرهابية في محور الهيرة، ما أسفر عن تدمير أربعة آليات، وسقوط 20 قتيلاً في صفوف الميليشيات.
ويواصل الجيش الوطني الليبي عملياته ضد الميليشيات، حيث شن قصفا جويا، الأحد، في منطقة السدادة جنوب غربي مصراتة.
ويأتي ذلك ضمن عمليات الجيش الليبي التي تستهدف مواقع الميليشيات في محاور عدة في العاصمة طرابلس.
وخلال الأيام الماضية، حرر الجيش الوطني مناطق عدة من سيطرة الميليشيات في محاور صلاح الدين والخلة وعين زارة.
وكان الجيش الوطني الليبي أطلق حملة "طوفان الكرامة" في الرابع من أبريل الماضي، لإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس، لترد حكومة فايز السراج بإعلان التعبئة العامة للميليشيات التابعة لها.
وشهد الخامس عشر من الشهر نفسه تطورا لافتا في الموقف الأميركي، إذ اتصل الرئيس دونالد ترامب بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، مثنيا على جهود الأخير في محاربة الإرهاب، وتحدثا عن رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي ومستقر.
ومع نهاية أبريل، دخلت تركيا علنا على خط المواجهات، بتأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده للميليشيات في طرابلس، بما في ذلك الدعم العسكري.
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