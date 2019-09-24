Vivo تطلق هاتفا بكاميرات بتقنيات عالية

استعرضت شركة Vivo هاتفا جديدا مزودا بكاميرات عالية الأداء لم يسبق أن اجتمعت في هاتف ذكي من قبل.
والأبرز في هذا الهاتف جاءت الكاميرا الأمامية المزدوجة Selfie Softlight، المثبتة على هيكل متحرك ينبثق من الهيكل إلى الخارج، والتي أتت بعدستين بدقة (32+8) ميجابيكسل، لتكون أحد أفضل الكاميرات الأمامية التي طرحت في الهواتف حتى اليوم.
أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فجاءت بأربع عدسات، بدقة (48+13+8+2) ميجابيكسل، وزودت بقدرة على التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وميزة جمع عدة إطارات للحصول على أفضل صورة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
كما حصل هذا الهاتف على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.44 بوصة ودقة عرض (24001080) بيكسل وأبعاد "20:0"، إضافة إلى معالج Snapdragon 675 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع.
وزود Vivo V17 Pro أيضا ببطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، وأحدث نظام "أندرويد" بواجهات Funtouch OS 9.1، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع، أما سعره فسيكون نحو 420 دولارا.
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