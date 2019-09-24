فيلم Fractured من بطولة سام وورثينجتون، ليلي رابي، ستيفن توبولوفسكي، أدجوا أندو، ستيفاني سي، لوسي كابري، لورين كوكران، ديريك جيمس، إريك أثافال، كريس سيجوردسون، ناتالي مليكة.
وتدور أحداث الفيلم حول راي وزوجته وابنته والذين أثناء القيادة وبالتحديد عند منطقة استراحة على الطريق السريع، تقع ابنته وتكسر ذراعها، ومن ثم يتجه الثلاثى إلى أقرب مستشفى، وتحدث بعض الصراعات مع المسئولين، ليتم عرض الطفل على دكتور متخصص، وبينما تذهب الزوجة وابنتها إلى الطابق السفلي لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، يجلس راى، على كرسى فى ريسيبشن المستشفى، وعند الاستيقاظ، يجد أن سِجل دخولهم المستشفى تم إزالته.
فيلم Fractured من إخراج براد أندرسون، وتأليف آلان ب. ماكيلروي.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح أول تريلر رسمى لـ فيلم الرعب Fractured لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.