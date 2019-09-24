طرح أول تريلر رسمى لـ فيلم الرعب Fractured

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الرعب والإثارة Fractured أول تريلر رسمي للعمل المقرر طرحه يوم 11 أكتوبر المقبل في دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Fractured من بطولة سام وورثينجتون، ليلي رابي، ستيفن توبولوفسكي، أدجوا أندو، ستيفاني سي، لوسي كابري، لورين كوكران، ديريك جيمس، إريك أثافال، كريس سيجوردسون، ناتالي مليكة.

وتدور أحداث الفيلم حول راي وزوجته وابنته والذين أثناء القيادة وبالتحديد عند منطقة استراحة على الطريق السريع، تقع ابنته وتكسر ذراعها، ومن ثم يتجه الثلاثى إلى أقرب مستشفى، وتحدث بعض الصراعات مع المسئولين، ليتم عرض الطفل على دكتور متخصص، وبينما تذهب الزوجة وابنتها إلى الطابق السفلي لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، يجلس راى، على كرسى فى ريسيبشن المستشفى، وعند الاستيقاظ، يجد أن سِجل دخولهم المستشفى تم إزالته.

فيلم Fractured من إخراج براد أندرسون، وتأليف آلان ب. ماكيلروي.