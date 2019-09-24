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وزير الخزانة الأمريكى: واشنطن وبكين تستأنفان محادثات التجارة الأسبوع القادم

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قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، الاثنين إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف الأسبوع القادم فى واشنطن، مضيفا أن إدارة ترامب طلبت من مسئولين صينيين إلغاء زيارة إلى مناطق زراعية أمريكية.

ومتحدثا إلى الصحفيين إلى جوار الرئيس دونالد ترامب فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، قال منوتشين إن إلغاء الرحلة إلى المزارع "كان بطلب منا" ، وقال منوتشين وترامب كلاهما إن الصين تعهدت بشراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية.

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