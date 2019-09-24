ومتحدثا إلى الصحفيين إلى جوار الرئيس دونالد ترامب فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، قال منوتشين إن إلغاء الرحلة إلى المزارع "كان بطلب منا" ، وقال منوتشين وترامب كلاهما إن الصين تعهدت بشراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأمريكى: واشنطن وبكين تستأنفان محادثات التجارة الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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