مصرع فتاة روسية بصعق كهربائى بعد سقوط هاتفها فى الماء اثناء شحنه

وتعرضت الفتاة ايفجينياش الروسية لصدمة كهربائية أثناء الاستحمام، وعثر والدها على جثتها أثناء زيارته لها، وتستمر التحقيقات لتوضيح ملابسات الحادث، حسبما قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه بل يحدث مرارا فى العالم بشكل عام، ولكن فى روسيا حدث فى ديسمبر 2018، عندما توفيت الروسية إيرينا ريبنيكوفا البالغة 15 عاما لسبب مشابه، حيث سقط هاتفها فى حوض الاستحمام أثناء شحن البطارية.
ولا يمتلك الهاتف القدرة فى حد ذاته من التسبب بصعق كهربائى لأنه يعمل مع الفولت المنخفض حوالى 3.5 فولت، ولكن فى مثل هذه الحوادث الذى يسبب الصعقة جهاز شاحن البطارية والتيار الكهربائى الذى يمر من خلاله للهاتف، وذلك وفقا لرأى الخبراء.
وينصح الخبراء بابقاء الهواتف والشواحن بعيدا عن الماء قدر الإمكان ، حتى لا تحدث مثل هذه الحوادث المأساوية.
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