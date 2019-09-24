الحكومة البريطانية توضح تصريحات جونسون حول اتفاق مع إيران

أصدرت الحكومة البريطانية توضيحا بشأن تصريحات رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حول اتفاق مع إيران.

وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء يؤيد الاتفاق النووي، والإيرانيين لا يلتزمون به حاليا ونحتاج لعودتهم إلى الالتزام به. وإن كان هناك سبيل للقيام بذلك فنحن منفتحون على مناقشة الحلول الممكنة".

وكان بوريس جونسون قد أعلن في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع إيران.

واعتبر المراقبون أن هذا التصريح دليل على تغيير موقف بريطانيا بشأن الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم توقيعه في عام 2015.

ورحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحديث جونسون حول ضرورة إبرام اتفاق جديد مع إيران.