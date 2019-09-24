وجاء في بيان مشترك لحزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، وتحالف "أزرق أبيض" بقيادة غانتس، صدر في أعقاب لقائهما بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، أنه "بعد طلب من الرئيس، بحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم (أزرق أبيض) بيني غانتس سبل تفعيل وحدة إسرائيل".
من جهته، أكد مكتب ريفلين أن نتنياهو وغانتس قاما بـ "خطوة مهمة إلى الأمام".
وأكد نتنياهو لحلفائه من أحزاب اليمين المتشدد الدينية، في أعقاب لقائه مع غانتس، التزامه بالسعي لتشكيل حكومة يمينية برئاسته.
من جانبه، أشار غانتس في بيان لـ "أزرق وأبيض" عقب الاجتماع، إلى أن "الوحدة نوقشت كثيرا"، وأن "المجتمع اختار التغيير، ولا نعتزم التخلي عن قيادة التحالف وعن قيمنا أو شركائنا الطبيعيين".
وأفادت مصادر في "أزرق أبيض" لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن نتنياهو يسعى "لانتخابات تشريعية ثالثة"، واصفة إياه بـ "المخادع".
وحسب التقارير الإعلامية، فإن غانتس لا يزال يصر على رحيل نتنياهو عن منصب رئيس الوزراء، ويرفض دخول الأحزاب الدينية للحكومة الائتلافية.
ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو وغانتس مرة أخرى يوم الأربعاء لمواصلة المشاورات.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو وغانتس يتفقان على إطلاق المشاورات حول حكومة وحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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