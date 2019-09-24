عاجل .. المؤتمر الوطني يكشف عن خطة عمل للمرحلة المقبلة

التاريخ: 23-سبتمبر-2019 فى : أخبار 180 مشاهدة أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني خطة عمله للمرحلة المقبلة. وأشاد الحزب في اجتماعه الذي عقده مساء الأحد برئاسة رئيس الحزب البروفيسور إبراهيم غندور بتماسك وثبات عضويته وقواعده. Advertisements وأكد المؤتمر الوطني حرصه لإحداث الاستقرار في البلاد والمضي قدماً نحو صنع السلام الشامل. وأبدى المكتب القيادي للحزب بحسب الإنتباهة أون لاين – أسفه الشديد لتجديد فترة الاعتقال لقيادات الحزب دون مسوغ قانوني أو فتح بلاغات ضدهم وطالب دعاة الحرية والعدالة الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية. وطالب منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية بالعمل على اطلاق سراح المعتقلين فوراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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