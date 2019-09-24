التاريخ: 23-سبتمبر-2019
103 مشاهدة
التقى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمر إقامته في نيويورك اليوم (الإثنين)، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب الصيحة الآن.
ولم يتثنى بعد معرفة تفاصيل ما جري في اللقاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يلتقي أمير قطر في نيويورك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.