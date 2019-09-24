اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حمدوك يلتقي أمير قطر في نيويورك اليوم

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 23-سبتمبر-2019

103 مشاهدة

حمدوك يلتقي أمير قطر في نيويورك اليوم

Advertisements

التقى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمر إقامته في نيويورك اليوم (الإثنين)، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب الصيحة الآن.

ولم يتثنى بعد معرفة تفاصيل ما جري في اللقاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يلتقي أمير قطر في نيويورك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا