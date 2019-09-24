حمدوك يلتقي أمير قطر في نيويورك اليوم

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التقى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمر إقامته في نيويورك اليوم (الإثنين)، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب الصيحة الآن.

ولم يتثنى بعد معرفة تفاصيل ما جري في اللقاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)