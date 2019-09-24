خبيرة قانونية: التشكيك في الوثيقة الدستورية غير مؤسس

طالبت الخبيرة القانونية، زحل الأمين، يوم الإثنين، بعدم التشويش وإثارة الشائعات المهددة للاستقرار والديمقراطية، وانتقدت محاولات التشكيك في الوثيقة الدستورية، وأكدت أن الوثيقة أعلنتها الدولة وتم التوقيع عليها وسط حضور إقليمي ودولي كبير، الأمر الذي يجعل أمر التلاعب بها غير وارد.

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ونبهت زحل إلى أن هناك جهات لها مصلحة في عدم استقرار السودان، بإثارتها مثل هذه المحاولات، وتابعت بالقول “أعتقد أن التشكيك في الوثيقة كلام غير مؤسس”.

وشددت بحسب الشروق – على ضرورة العمل على تقوية مؤسسات الدولة، ودعت إلى الالتفات إلى العمل الجاد لتطوير السودان وتمكين التحول الديمقراطي والاستفادة من التعاطف الدولي مع السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)