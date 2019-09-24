وزير العدل يصل جنيف

وصل إلى جنيف، الإثنين، نصر الدين عبدالباري، وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والوفد المرافق، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد هذه الأيام بقصر الأمم المتحدة بجنيف.

وقال القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف، السفير عثمان أبوفاطمة آدم، إن وزير العدل سيخاطب مجلس حقوق الإنسان لعكس التطورات الإيجابية التي جرت في السودان، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء هياكل السلطة الانتقالية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية، كما سيقدم تقرير السودان المحدث خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان الذي ينتظر أن يتم إنهاء ولايته بمجرد فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في السودان.

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وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة بحسب الشروق – أن بعثة السودان الدائمة بجنيف رتبت عدداً من اللقاءات لوزير العدل مع سفراء المجموعات السياسية الإفريقية، العربية، الإسلامية، والأوروبية إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان سيعتمد مشروع قرار حول تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان خلال أعمال هذه الدورة مقدم من المجموعة الإفريقية وتبنته العديد من الدول الصديقة والشقيقة حتى الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)