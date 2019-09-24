“حاكم الشارقة”: يشهد بعظمة التاريخ والتراث في السودان

قال حاكم إمارة الشارقة عضو المجلس الأعلى الحاكم بالإمارات، د. سلطان بن محمد القاسمي، إن السودان ليس كسائر البلدان من حيث التواريخ والإرث، وأضاف أن السودان يملك تواريخ وآثاراً زاخرة ومتعددة نتيجة موقعه المميز وحضارته القديمة.

وقدم القاسمي الذي كان يتحدث في ندوة حفظ التراث في السودان، يوم الإثنين، والتي أقيمت فعاليتها بمعهد الشارقة للتراث، قدم سرداً للتاريخ السوداني، وقال إن كل بلد له تاريخ وله تراث، ولكن السودان له تواريخ وله آثار مختلفة، فالسودان تقصده القوافل من غرب أفريقيا عبر دارفور، وصولاً إلى سواكن، ناقلة معها تراثها، وهذا التراث المنقول جعل من سواكن بوابة لأفريقيا على العالم العربي والإسلامي.

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وأكد حاكم الشارقة بحسب ما نقلته شبكة الشروق – أن التراث والتاريخ يعززان الانتماء الوطني، و”كل من لا يملك في الأرض شيئاً، سهلٌ عليه أن يرحل منها، ولذلك هذا التراث بإثباته في الأرض وبإعادته وبإعادة التراث غير الملموس هو إحياءٌ للذاكرة، وترتيباً لمستقبل زاهر”.

وتأتي ندوة حفظ التراث في السودان ضمن إطار عمل مشروع “المتاحف المجتمعية في غرب السودان”، التي تشكل فرصة وأداة لتقديم موارد ثمينة للشعب السوداني، وذلك من خلال التوجه إلى مختلف المكونات الاجتماعية من خلال رؤية سليمة لتراثهم الثقافي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)