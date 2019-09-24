ماذا قالت أمريكا عن الاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة؟

رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة في البلاد حول تشكيل اللجنة الدستورية، الذي من المتوقع أن يصبح انطلاقة لمسار التسوية السياسية للأزمة في سوريا.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته مساء الاثنين، على لسان المتحدثة باسمها، مورغان أورتاغوس: "ترحب الولايات المتحدة بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية حول تشكيل اللجنة الدستورية، التي تطلقها الأمم المتحدة في جنيف".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "على الرغم من أنه لا يزال يجب القيام بكثير من العمل، إلا أن هذا الأمر يمثل خطوة مشجعة باتجاه تحقيق حل سياسي للنزاع السوري بالتوافق مع القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتابعت: "نقدر العمل الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، وتركيا وروسيا والدول الأعضاء في المجموعة الصغيرة، من أجل تحقيق هذه النتيجة".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق من الاثنين، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد.

وأضاف غوتيريش أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف "خلال أسابيع قريبة"، معتبرا أن "تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا".