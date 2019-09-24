بعد وصوله لنيويورك.. ماذا قال روحاني؟

وأعرب روحاني، في تصريح صحفي عقب وصوله إلى نيويورك، مساء الاثنين، عن أمله في أن يستطيع نقل رسالة الشعب الإيراني إلى المجتمع الدولي خلال هذه الزيارة.
وقال روحاني: "نأمل، في ظل الظروف الحساسة التي تعيشها منطقتنا، في إيصال رسالة شعوبها إلى العالم، وهي رسالة السلام والاستقرار وإنهاء أي تدخل في الخليج والشرق الأوسط".
وبين الرئيس الإيراني أن زيارته إلى نيويورك ستستغرق 4 أيام، مؤكدا أنه سيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيجري لقاءات مع نظرائه وكبار المسؤولين لدول العالم.
وتنطلق أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة الأممية اليوم الثلاثاء تزامنا مع توتر كبير في منطقة الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة السعودية وإسرائيل، من جهة أخرى.
ومن المتوقع أن يعلن روحاني في كلمته المرتقبة عن مبادرة إيرانية لإنشاء تحالف من القوى الإقليمية من أجل تأمين منطقة الخليج ومضيق هرمز.
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