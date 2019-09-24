إيران: مناوراتنا مع روسيا والصين ليست عملا عدوانيا ضد أي دولة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن المناورات البحرية المشتركة المخطط لتنفيذها بين إيران وروسيا والصين في مياه المحيط الهندي وبحر عمان، ليست موجهة ضد أي دولة.

وقال ظريف، في حديث لشبكة "CNN" الأمريكية، مساء الاثنين، قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن هذه المناورات "ليست عملا عدوانيا تجاه أي دولة".

وأوضح ظريف: "هذه المرة هي الأولى عندما نجري مثل هذه المناورات المشتركة. لكن ذلك لا يمثل أي شكل من أشكال إنشاء تحالف لشن حرب. والحديث يدور عن المشاركة في فعالية ودية مع أقرب شريكين لنا".

وأعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية، يوم 21 سبتمبر، أن الجمهورية الإسلامية ستجري قريبا وللمرة الأولى مناورات بحرية مشتركة ثلاثية الأطراف، مع روسيا والصين، في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وأوضحت طهران في حينه أن منطقة المناورات البحرية المذكورة قريبة من مضيق هرمز، ولكنها لن تشمل مياه الخليج، ومن بين أهدافها المتعددة تبادل الخبرات بين الدول الثلاث.

والإعلان عن هذه المناورات يأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج توترا متزايدا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، وسط مخاوف متعالية من اندلاع مواجهة عسكرية، لا سيما بعد الهجوم على منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية يوم 14 سبتمبر، والذي اتهمت المملكة والحكومة الأمريكية السلطات الإيرانية بالوقوف وراءه.