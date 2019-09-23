تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول المفقودين في فض الاعتصام

أصدر النائب العام المكلف، مولانا عبد الله احمد عبد الله، اليوم "الاثنين" قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق لتقصي الحقائق بشأن الاشخاص المفقودين أثناء وبعد فض الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي.

وتتكون اللجنة بحسب (وكالة السودان للأنباء) من رئيس نيابة عامة، محمود مهدي احمد سعد رئيساً، وعضويه كل من، وكيل نيابة أعلي، مجدي حسن عبد الحليم، ووكيل نيابة أعلى، علي خليفه حسن صالح، بالإضافة إلى ممثل لنقابة المحاميين والشرطة وممثل لادارة حقوق الانسان بوزارة العدل، وممثل لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة.

وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة بإختفاء اشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة أثناء قيامه أو بعد فضه.

وأمهل القرار اللجنة شهرين من بداية عملها لرفع تقريرها النهائي للنائب العام، على أن ترفع تقارير دورية حول سير عملها وتم تشكيل اللجنة بناء على طلب تقدم به عدد من المحامين للنائب العام.

وكان عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، التقى مدير جهاز المخابرات العامة، الأسبوع المنصرم، واتفقا على تكوين لجنة تضم كل الجهات المختصة للبحث عن المفقودين.