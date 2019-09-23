الاتحاد العربي يفرض عقوبات مالية على أندية القمة السودانية

أوقع الاتحاد العربي لكرة القدم (50) ألف دولار غرامة على ناديي القمة في السودان (الهلال، المريخ) بناء على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد.

وتسلم اتحاد الكرة السوداني رسالة حوت تفاصيل مبلغ الغرامة، حيث فرض على نادي (المريخ) 5 ألف دولار لقذف قوراير المياه داخل الملعب، و5 ألف دولار بسبب تصرفات صادر عن عضو بمجلس ادارة النادي.

كما فرض على نادي (الهلال) غرامة بلغت 40 ألف دولار، لتأخر دخول لاعبيه بالشوط الثاني، واستخدام جمهوره الليزر، والهتافات بالفاظ غير لائقة، ورمي الحجارة بالمعلب.