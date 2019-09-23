والي النيل الأبيض يدعو منظمات الأمم المتحدة للعمل على تلافي آثار السيول

دعا اللواء حيدر علي الطريفي، والي ولاية النيل الأبيض، منظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان، إلى تدخل عاجل لتلافي الآثار السلبية للسيول والفيضانات.

وأشار الطريفي، في لقاء مع وفد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة بالسودان، إلى متغيرات الوضع البيئي الناجمة عن وجود معسكرات لاجئي دولة جنوب السودان وأثرها على المجتمعات المستضيفة، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل من قبل المنظمات لتوفير خدمات المياه والصحة والتعليم للمجتمعات المستضيفة، والعدالة في توزيع الخدمات بينهم وبين اللاجئين الجنوبيين.

وبحث الاجتماع الوضع الصحي بالولاية ومتطلبات المحليات التي تأثرت بالسيول والفيضانات، واستعرض الوالي حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الولاية، في الخدمات الصحية والتعليمية.

وأشاد ممثلو منظمات الأمم المتحدة بالسودان بمستوى التعاون الكبير، الذي وجدوه من قبل حكومة النيل الأبيض، مؤكدين أن زيارتهم للولاية تهدف إلى معرفة الاحتياجات الفعلية في مجالات التعليم والصحة والمياه.

وأبدوا استعدادهم للوقوف مع حكومة الولاية ودعم المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار.