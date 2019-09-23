بالفيديو:طبيب نفسي يعلن عن علاج ضحايا فض الاعتصام مجانا ويكشف اتجاه بعضهم لتعاطي المخدرات والخمور لتناسي الصدمة

أعلن الدكتور الصادق محمد عبد الحليم اختصاصي علم النفس عن استقباله لكل المصابين النفسيين جراء عملية فض الاعتصام بالقيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي – مؤكد متابعة حالاتهم وعلاجها مجانا اضافة لكل من اصيب من الثوار طوال فترة الثورة وحتى اليوم.

وكشف دكتور الصادق عن معلومات خطيرة تتعلق بضحايا فض الاعتصام موضحا وصول عدد كبير من الشباب الذين اصيبوا بصدمة نفسية تسببت في اتجاههم لتعاطي المخدرات والخمور حيث قال: (نحن طبعا بجونا ناس كتار جدا من فض الاعتصام مع اثرهم وصلوا مرحلة المخدرات ودا كلو بدا الظواهر المنحرفة دي بدت بعد فض الاعتصام بعد الصدمة او شرب الخمر او غيرو عشان ينسى ما شاهد ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)