وزير المالية: يشكك فيما ادلى به القيادي “محمد عصمت” بأن الاموال المنهوبة ٦٤ مليار دولار قائلاً: هناك من يبيعون الوهم للشعب السوداني

قال وزير المالية د. “إبراهيم البدوي” يوم الاثنين، قمنا في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتشكيل فريق مختص لاستعادة الاموال المنهوبة بالخارج، وقد تلقينا وعوداً من الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى للمساعدة في هذا الشأن واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترداد تلك الاموال المنهوبة، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”

مضيفاً: يقوم حاليا هذا الفريق بحصر الاموال المنهوبة والتأكد القاطع من كمها وأماكن وجودها في مختلف الدول والبنوك.

مردفاً: لكن أود التنويه بأن هناك جهات تعمل على بيع الوهم للشعب السوداني في ممارسة اشبه ما تكون بممارسات البشير ونظامه منها ما تكرر في الآونة الفائتة عن وجود ٦٤ مليار دولار في البنوك الماليزية وهذا الرقم كبير للغاية وحاليا يقوم الفريق المختص بالتأكد من مصداقية هذا الرقم.

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ولكن اذا ثبت ان هذا الرقم محاولة لبيع الوهم للشعب السوداني فنقول لبائعي الوهم وفلول النظام البائد أن الشعب السوداني واعي وسيحرس ثورته ولن يسمح لكم بغشه وخداعه كما في عهد الانقاذ البائد.

وكان القيادي بقوى الحرية والتغيير د.محمد عصمت قد كشف بمنبر (زيرو فساد) بوكالة السودان للانباء (الثلاثاء) الماضية عن ان جملة الاموال المنهوبة للنظام البائد بماليزيا التي تقدر بمبلغ(٦٤) مليار دولار يمكنها ان تغطي مديونية السودان وتوفير ٩ مليار دولار تمثل احتياطي نقدي مثالي للبنك المركزي. منوها الى وجود اتجاه عالمي لمعاملة اموال الشعوب المنهوبة كمعاملة الاموال القذرة. على حد قوله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)