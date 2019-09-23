لمسة وفاء من جالية جنوب السودان بتنزانيا تجاه المنتخب الوطني السوداني للشباب

سجل وفد من شباب جنوب السودان زيارة إلى مقر بعثة المنتخب الوطني السوداني للشباب ،بمقر إقامتها بفندق (بيرل أفريكو ) بمدينة قولو شمالي أوغندا .والتقى بقيادة البعثة ، نائب رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس لجنة المسابقات ،المهندس الفاتح أحمد باني ، والمدير التنفيذي للمنتخب الأستاذ حسين إلياس ،مرحباً بتواجد البعثة في مدينة مجاورة لجنوب السودان ، وبها الكثير من أبناء الجنوب ، وأكد مساندة الأشقاء بدأ من مواجهة أريتريا ظهر اليوم الإثتنين بإستاد ميموريال .

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وبحسب صحيفة اخر لحظة أبدى الوفد الجنوبي سعادته بتواجد البعثة في المدينة التي ظلت ملاذا للاجئين من أبناء الجنوب لسنوات طويلة ،ويتواجد بها عدد كبير من الدارسين في المراحل المختلفة ، ولا زالت تستقر بها أعداد مقدرة من الأسر الجنوبية من جانبه شكر رئيس البعثة السودانية ، الفاتح باني ، الوفد على الزيارة ، وقال: إنه أكثر سعادة لأنهم لاعبي كرة القدم ،مؤكداً أن حضورهم لديه عظيم الأثر لدى أشقائهم السودانين ، وأبان أن اللقاءت تتواصل خلال إقامة البعثة في قولو ، ممتدحا تأكيدهم على الحضور والمساندة للاعبي منتخب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )