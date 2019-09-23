أبرز قيادات المرحلة المقبلة في حزب المخلوع

سمى رئيس حزب المرتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور رؤساء قطاعات الحزب لقيادة برامجه في المرحلة المقبلة. ووقع الاختيار بحسب الانتباهة أون لاين – على سناء حمد لتولي رئاسة قطاع الخارجية وأنس عمر رئيساً لشؤون الحزب بولاية الخرطوم، بينما تم تكليف كل من مأمون حسن لقطاع الإعلام وسامية حسن للمرأة ومحمد الواثق للشباب وزهير صلاح للطلاب وعبد الواحد يوسف لقطاع التنظيم وصافي النور للقطاع السياسي وعواطف الجعلي للقانوني وانتصار أبو ناجمة للفئوي وبساطي للعاملين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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