مصفاة الخرطوم تؤكد العمل بطاقتها القصوى لتوفير المشتقات البترولية

التاريخ: 23-سبتمبر-2019
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نَفَت مديرة مصفاة الخرطوم المهندسة منيرة محمود، وجود أيِّ عُطلٍ في أجزاء المصفاة الرئيسية، وأكّدت أنّها تعمل بطاقتها القُصوى دُون تَوقُّفٍ.
وقالت منيرة حسب (أس. أم. سي) اليوم (الإثنين)، إنّ المصفاة تَعمل بطاقتها القُصوى لتوفير مُشتقات المواد البترولية بالصورة المطلوبة، وأضافت بأنّ إنتاج المصفاة من البنزين خلال اليوم يُقدّر بحوالي (3030) طناً، و(4800) طن جازولين، و(700) طن جاز ثقيل، بجانب ألف طن فحم بترولي، و(250) طناً من وقود الطائرات، وأوضحت أن زيادة الإنتاج مربوطة بزيادة كميات الخام، وأكّدت منيرة تغطية المصفاة لـ(90%) من اِحتياج البلاد للبنزين و(60%) من الجازولين، وأنّ النسب المُتبقية تتم تغطيتها بالاستيراد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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